Rio de Janeiro suspende vacinação contra Covid-19 por falta de doses

247 - A Prefeitura Rio de Janeiro anunciou nesta sexta-feira (23) a suspensão da aplicação de primeiras doses de vacinas contra a Covid-19 na cidade. De acordo com publicação feita pela gestão municipal no Instagram, o calendário será retomado quando "recebermos novas doses do Ministério da Saúde".

"A medida visa garantir a aplicação da segunda dose que já está programada para a população', argumenta a prefeitura.

Os cidadãos que já tomaram a primeira dose podem procurar os postos de saúde nas datas previamente estabelecidades para receberem a segunda dose do imunizante.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.