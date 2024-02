Rio de Janeiro tem alerta de grandes tempestades nesta quinta-feira

Apoie o 247

247 - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira (1) um alerta de grande perigo para tempestades que se aproximam do estado do Rio de Janeiro. A população deve se precaver, pois o alerta permanece válido até as 23h59 de hoje.

De acordo com os especialistas do instituto, há uma significativa probabilidade de chuvas intensas, com volume superior a 60 milímetros por hora ou ultrapassando 100 mm/dia, acompanhadas de ventos com velocidade superior a 100 km/h. O Inmet destaca, ainda, a possibilidade de granizo, cortes de energia elétrica, danos às plantações, quedas de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

As áreas mais vulneráveis a esses fenômenos meteorológicos incluem a região metropolitana, baixadas e o sul do estado. O alerta vem como medida preventiva após as trágicas consequências das fortes chuvas ocorridas no fim de semana dos dias 13 e 14 de janeiro, quando 12 pessoas perderam a vida em diferentes cidades do Rio de Janeiro, incluindo a capital e a Baixada Fluminense.

Além do Rio de Janeiro, o sudeste brasileiro está em estado de alerta. Uma frente fria se aproxima, e estados como São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo também podem enfrentar tempestades. O Inmet destaca a possibilidade de ventos fortes e chuva de granizo, com acumulados de até 55 mm/dia e ventos atingindo até 60 km/h. O alerta abrange o período até às 10h de sexta-feira (2).

