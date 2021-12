Rio decide cancelar festa de réveillon

Apoie o 247

247 - A cidade do Rio de Janeiro cancelou a festa de réveillon, conforme a recomendação do comitê científico estadual. O anúncio foi realizado na manhã deste sábado (4) pelo prefeito Eduardo Paes (PSD).

“Tomo a decisão com tristeza, mas não temos como organizar a celebração sem a garantia de todas as autoridades sanitárias”, escreveu nas redes sociais. “Se é esse o comando do Estado (não era isso o que vinha me dizendo o governador), vamos acatar”.

Em todo o país, outras 20 capitais anunciaram que não realizarão a comemoração.

Tomo a decisão com tristeza mas não temos como organizar a celebração sem a garantia de todas as autoridades sanitárias. Infelizmente não temos como organizar uma festa dessa dimensão, em que temos muitos gastos e logística envolvidos, sem o mínimo de tempo para preparação.2/3 — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 4, 2021

