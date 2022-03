Rio derruba obrigatoriedade de uso de máscaras de proteção contra Covid-19

Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura do Rio de Janeiro, porém, manteve a cobrança do passaporte de vacinação em restaurantes, teatros e pontos turísticos edit

247 - O Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura do Rio de Janeiro aprovou a desobrigação do uso de máscaras contra a Covid-19 em todos os espaços, incluindo os fechados, na capital fluminense. Com isso, o Rio passa a ser a primeira capital do país a ser a primeira capital do país a flexibilizar o uso de máscaras em locais fechados.

O órgão, porém, manteve a cobrança do passaporte de vacinação em restaurantes, teatros e pontos turísticos. Esta medida, contudo, só deverá ser flexibilizada após a imunização alcançar 74% da população vacinada com a dose de reforço. No momento, esse índice é de 54%, segundo as autoridades sanitárias.

O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, justificou a medida afirmando que a taxa de contaminação é de 0,51% e a de internação é de 0,9% (ou seja, apenas 46 pessoas internadas na cidade com a Covid-19). Ele também disse que o número de óbitos decorrentes da doença segue em queda no município. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, confirmou a iniciativa por meio das redes sociais e afirmou que espera abolir o passaporte vacinal em até três semanas.

“Cumprindo as determinações do Comitê Científico amanhã sai decreto acabando com a obrigatoriedade de máscaras em espaços abertos e fechados. Com um esforço para vacinar aqueles que podem tomar dose de reforço, em 3 semanas acabamos tb com o passaporte”, postou.

Na semana passada, o governo decidiu que cada prefeitura será responsável por flexibilizar ou não a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados ou ao ar livre. Na capital, as pessoas já podem circular sem a proteção ao ar livre desde 27 de outubro do ano passado.

