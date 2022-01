Rio encerra vacinação contra gripe por falta de doses

Apoie o 247

247 - A cidade do Rio de Janeiro encerrou nesta segunda-feira (03) a vacinação contra a gripe por falta de vacinas, informou o secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz em entrevista ao G1 .

As últimas doses da vacina contra a gripe chegaram à capital no dia 10 de dezembro em um lote com 400 mil doses doadas pelo Instituto Butantan. Ainda segundo Soranz, o novo lote só deve chegar em abril.

A imunização terminou nesta segunda-feira (3) em meio a uma epidemia da doença na capital. No fim de novembro e ao longo de dezembro, a Grande Rio enfrentou lotação nas emergências de unidades básicas de saúde com pacientes de gripe.

