Rio exigirá comprovante de vacina para academias, cinemas, teatros e locais turísticos

247 - A Prefeitura do Rio de Janeiro, comandada por Eduardo Paes (PSD), decidiu que, a partir do dia 1º de setembro, os cariocas terão de comprovar a vacinação para poder entrar em locais de uso coletivo na cidade. A carteira de imunização também será cobrada de turistas, de acordo com o executivo municipal.

A comprovação da vacinação pode ser a carteira de vacinação digital do ConecteSUS, a caderneta física ou um papel timbrado da Secretaria Municipal de Saúde. Quem tomou a primeira dose e espera a segunda aplicação também precisa mostrar que ainda não chegou a sua vez.

