Rio: hospitais têm fila de 500 pessoas enquanto 11 mil profissionais da saúde estão sem receber

247 - Em meio à crescente propagação do novo coronavírus no Rio de Janeiro, cerca de 11 mil profissionais de saúde que trabalham em unidades geridas pela prefeitura estão sem o pagamento de salários de novembro.

Sem conseguir adiantar R$ 1 bilhão em royalties do petróleo, não há previsão do pagamento do 13º salários dos servidores municipais.

“Estamos vivendo a mesma situação do ano passado e não temos a certeza de nada. Convocamos uma assembleia para sexta-feira decidir o que será feito” afirma Mônica Armada, presidente do sindicato dos enfermeiros do Rio.

Enquanto isso, o sindicato dos técnicos de enfermagem protocolaram uma ação no Tribunal Regional do Trabalho pedindo o pagamento imediato dos salários atrasados.

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, uma fila chegou a 491 pessoas na rede pública nesta terça, sendo que 251 delas precisavam de terapia intensiva. Há apenas um mês, esses números eram de 76 e 30, respectivamente.

