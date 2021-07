Por Rodrigo Viga Gaier, Reuters - Autoridades de saúde do Rio de Janeiro identificaram dois casos da variante Delta do coronavírus em moradores do estado, informaram nesta terça-feira (6), acrescentando que os pacientes passam bem.

Os casos foram registrados em moradores das cidades de Seropédica, na região metropolitana, e São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

O monitoramento genômico constatou a infecção pela Delta, variante originada na Índia e apontada como altamente contagiosa, e as pessoas que tiveram contato com esses pacientes estão sendo monitoradas.

"Elas pegaram há mais de vinte ou trinta dias. Já estão liberadas e passam bem", disse à Reuters o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe.

Apesar dos registros, a secretaria não pretende, por enquanto, mudar os protocolos sanitários que vêm sendo adotados e aposta principalmente na vacinação da população para combater a pandemia.

"Não sabemos ainda qual a capacidade de replicação dessa variante Delta. A predominância segue de variante P.1 no Estado. O risco da Delta vir a ser dominante existe, por isso temos que ficar em alerta e atentos. Se houver um avanço da Delta, existe a possibilidade de ter um recrudescimento da transmissão" acrescentou o secretário.Rio identifica dois casos da variante Delta do coronavírus

Esses seriam os primeiros casos de transmissão autóctone da variante no Estado. Em maio, um morador da cidade de Campos, que esteve na Índia, chegou ao país com a variante Delta, mas não teve maiores complicações.

O estado do Rio de Janeiro já registrou mais de 960 mil casos de Covid-19 e mais de 96 mil mortes provocadas pela doença.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.