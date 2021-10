Rio inicia a venda de ingressos para o Carnaval de 2022 mesmo com data incerta

Apoie o 247

Metrópoles - Ainda sem o martelo definitivo sobre a data do Carnaval de 2022 no Rio de Janeiro, a venda de ingressos para os desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial já estão à venda. A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) deu início a comercialização dos bilhetes nesta quarta-feira (14) em seu site oficial. Os foliões podem escolher datas e setores do Sambódromo para onde quer ter acesso.

Ao cadastrar o CPF, o folião terá direito a comprar quatro ingressos por dia de desfile oficial e até 10 entradas para o Desfile das Campeãs.

As entradas para o Carnaval de 2022 estarão disponíveis entre os dias 14 e 26 de fevereiro de 2022 (para desfiles oficiais) e nos dias 3 e 4 de março (para Campeãs) na Central Liesa de Atendimento e Vendas.

Para a retirada, o comprador deverá verificar, no ato da compra, o local e horário indicado para o atendimento. Também deverá apresentar um documento de identificação com foto, o comprovante de compra e o cartão de crédito utilizado para o pagamento.

