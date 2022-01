Rio já sofre com nova onda da Covid, diz secretário municipal de Saúde

Apoie o 247

247 - O secretário de Saúde do município do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, afirmou que o aumento exponencial dos casos de Covid-19 na cidade já pode ser considerado como uma nova onda da doença. De acordo com o jornal O Globo, os casos de Covid no Rio registraram um incremento superior a 10.000% em apenas 20 dias.

“Estamos vivendo um aumento de número de casos muito expressivo e um espaço de tempo muito curto, exatamente da mesma maneira que ocorreu na Europa e África do Sul. Felizmente ele não vem acompanhando o aumento de casos graves e internações devido a nossa alta cobertura vacina”, disse Soranz.

Ainda segundo ele, o endurecimento das medidas de restrição não está sendo avaliado no momento, mas ele cobrou que a população faça a sua parte. “Neste momento precisamos apertar o cumprimento das medidas já colocadas, usar máscara em locais fechados e quando tiver em locais de aglomeração. Apertar ao máximo para que as pessoas só estejam em ambientes fechados com vacinação completa” afirmou. Atualmente, as restrições em vigor na cidade são a obrigatoriedade do uso de máscaras e o “passaporte da vacina”.

