Rio mantém Réveillon em Copacabana e em outros pontos

Agenda do Poder - Ao lado do governador Cláudio Castro, o prefeito Eduardo Paes confirmou que haverá festa de réveillon com fogos na Praia de Copacabana e em dez pontos espalhados pela cidade.

Os dois participam da abertura do Rio Gastronomia, no Jockey.

O prefeito afirmou que todos os detalhes serão revelados em breve, na coletiva da tarde desta quinta-feira. Paes ressaltou que, apesar da epidemia de gripe no município, a taxa epidemiológica da Covid está sob controle.

— O governador Cláudio Castro hoje nos deu a boa notícia de que vamos poder anunciar daqyui a pouco – e eu vou falar em off aqui para vocês – que nós vamos ter réveillon no Rio de Janeiro, com fogos em Copacabana e em dez pontos espalhados pela cidade.

“Eu acho que é um momento de retomada, de renascimento. Foi um período muito duro. E não há mais nada anticarioca do que esse vírus. A gente é uma cidade da celebração, do encontro, uma cidade que gosta de se abraçar. Infelizmente, esses últimos anos foram muito duros. Não é que acabou a pandemia, mas, apesar da gripe, a gente vive com a situação epidemiológica muito boa, com taxa de transmissão lá embaixo, internações lá embaixo, e, mais importante que tudo, graças a Deus e à vacina, com o número de mortes lá embaixo” — afirmou Paes.

No último sábado, Paes anunciou na sua conta de Twitter que não haveria festa de Ano Novo este ano na Praia de Copacabana e em outros pontos da cidade, como tradicionalmente ocorre. Segundo ele, entre a decisão dos comitês científicos municipal e estadual, vai valer sempre a mais restritiva.

Na noite da última segunda-feira, o prefeito fez outra postagem em seu perfil no Twitter, informando ter pedido ao governador que ele levasse ao comitê científico uma demanda para que a festa de réveillon tenha queima de fogos em Copacabana e em alguns outros pontos da cidade.

