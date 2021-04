Rio passa de uma para seis regiões em risco muito alto para Covid-19

247 - A prefeitura do Rio de Janeiro informou que a cidade passou de uma para seis de suas 33 regiões administrativas com risco muito alto para doença, no mesmo em que anunciou flexibilização das medidas restritivas.

A informação foi divulgada pelo Boletim Epidemiológico semanal, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira, 9.

Estão na classificação vermelha a região Portuária, Santa Teresa, na Região Central, Copacabana, Lagoa e Rocinha, na Zona Sul, e Méier, na Zona Norte.

