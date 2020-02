Rio Pinheiros não transbordava na cidade de SP nos últimos 15 anos

O nível do rio Pinheiros, que corta a cidade de São Paulo, é o maior nos últimos 15 anos por causa das chuvas que atingem a cidade desde a noite de domingo (9), de acordo com o Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee) edit

Em algumas localidades, o nível acumulado de chuva em três horas atingiu a média esperada para todo o mês de fevereiro. O volume das chuvas atingiu 10mm em poucas horas. Há mais de 40 pontos intransitáveis nas marginais.

A última vez que o rio transbordou foi em 2005. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é o segundo maior volume de chuva da historia da cidade de São Paulo. O índice é medido desde 1977.

Em 2019, as equipes da Empresa Metropolitana de Águas e Energia registraram recorde de retirada de sedimentos do leito do Pinheiros, com carga equivalente à de 28 mil caminhões basculantes. Também foram retiradas 9 mil toneladas de lixo das águas.

O Corpo de Bombeiros atendeu mais de 4 mil chamados desde a noite de domingo (9), 132 pontos de inundação, entre eles sete desabamentos, 132 pontos de inundação, 25 árvores caídas e 17 vistorias de árvores na Grande São Paulo.