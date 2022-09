Rio: Polícia fecha fábrica de cervejas falsificadas que lucrava mais de R$ 700 mil por mês

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM-RJ) fechou, nesta segunda-feira (5), uma fábrica de cervejas falsificadas na Rua Fazendinha do Recreio, em Duque de Caxias (RJ). A informação é do jornal Extra .

O modus operandi dos golpistas consistia em trocar rótulos e tampinhas de uma determinada marca de cerveja por outras mais baratas, sendo que eram fraudadas mais de 1.500 caixas de cerveja por semana. A renda mensal da operação chegava a R$ 720 mil.

Com a operação da polícia, cinco suspeitos foram detidos e encaminhados à 60ª Delegacia de Polícia, em Duque de Caxias, e 500 engradados foram apreendidos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.