Rio prepara série de atos em defesa do piso da enfermagem

A Lei que cria o piso salarial da categoria foi suspensa no fim de semana pelo ministro Luís Roberto Barroso, do STF edit

Apoie o 247

ICL

247 - Uma série de atos em defesa do piso nacional da Enfermagem está sendo preparada por entidades sindicais da categoria, com apoio de entidades profissionais e de lideranças políticas como a deputada estadual Enfermeira Rejane (PCdoB). A Lei que cria o piso foi suspensa no fim de semana pelo ministro Luís Roberto Barroso, do STF.

O primeiro ato será quinta-feira, dia 8, às 11h, em frente à nova sede da Alerj, na Rua da Ajuda 5, centro da cidade. Na sexta-feira 9 haverá uma carreata com partida às 9h da frente do Hospital Federal de Bonsucesso. No dia 11, domingo, haverá uma grande passeata na Praia de Copacabana, com concentração no Posto 6 às 10h.

A lei que instituiu o piso, uma luta de quase três décadas da categoria, foi sancionada no início de agosto, mas os empresários da saúde foram à Justiça para impedir sua implantação. O ministro Barroso concedeu liminar à Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, que representa o setor privado da Saúde, suspendendo o pagamento dos novos valores.

"Uma injustiça e uma crueldade, sobretudo depois de tudo que nossa categoria sofreu para salvar vidas na pandemia", diz a parlamentar, uma das principais lideranças da categoria no Rio de Janeiro.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.