Rio recebeu quase 600 mil doses de lote interditado pela Anvisa

Metrópoles - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou nesse sábado (4/9) que recebeu, na última sexta (3/9), 547.800 doses do lote 202108113H da Coronavac. As doses foram interditadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As informações são do jornal O Globo.

A interdição se deu após o Instituto Butantan, responsável pela distribuição do produto em território nacional, comunicar à agência reguladora, que lotes enviados ao governo federal foram envasados em um laboratório não autorizado pelo órgão brasileiro.

