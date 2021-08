Rio recorre da decisão de Fachin que mandou investigar operações policiais na pandemia

O governo do Rio recorreu ao STF contra a proibição de operações policiais na pandemia. Uma das operações que o ministro Edson Fachin quer saber se atendeu ao critério da "absoluta excepcionalidade" é a que deixou 25 mortos na comunidade do Jacarezinho (RJ) edit

247 - O governo do Rio de Janeiro recorreu nessa segunda-feira (16) da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, que determinou investigação sobre operações policiais durante a pandemia. O executivo fluminense alegou que a ordem de Fachin se encontra "na fronteira da parcialidade".

O magistrado determinou no ano passado que operações em comunidades do Rio deveriam acontecer apenas em situações excepcionais por causa da pandemia.

Uma das operações que o ministro quer saber se atendeu ao critério da "absoluta excepcionalidade" é a que deixou 25 mortos na comunidade do Jacarezinho (RJ), em maio. Fachin pediu ao Ministério Público uma apuração para saber se a determinação foi descumprida.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE