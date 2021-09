Rio reduz intervalo entre primeira e segunda dose da Pfizer para quem tem 40 anos ou mais

A Prefeitura do Rio informou ainda que quem tem 60 anos ou mais e tomou a segunda dose até 31 de março poderá receber a dose de reforço a qualquer momento edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Saúde, reduziu o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19 de 12 semanas para 21 dias para pessoas com 40 anos ou mais.

"Basta procurar uma unidade e se vacinar", disse o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) em anúncio no Twitter.

Estamos antecipando a segunda dose da pfizer de todas as pessoas com mais de 40 anos pra 21 dias.

Basta procurar uma unidade e se vacinar. Já valendo hoje na parte da tarde! Bora vacinar! pic.twitter.com/CC8kxaONjW PUBLICIDADE September 28, 2021

A Prefeitura do Rio informou ainda que quem tem 60 anos ou mais e tomou a segunda dose até 31 de março poderá receber a dose de reforço a qualquer momento. (Com informações do UOL).

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE