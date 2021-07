Rio registra pela 1ª vez na história com mais óbitos do que nascimentos no primeiro trimestre

Cartórios fluminenses registraram 99.104 óbitos até o final do mês de junho, desde que a a série histórica do Portal da Transparência do Registro Civil foi iniciada edit

247 - O Rio de Janeiro registrou mais óbitos que nascimentos ao longo do primeiro semestre deste ano. Esta foi a primeira vez em que o dado foi registrado desde que a série histórica do Portal da Transparência do Registro Civil foi iniciada, em 2003.

De acordo com reportagem do G1, os cartórios fluminenses registraram 99.104 óbitos até o final do mês de junho. O índice é o maior da história em um primeiro semestre em e supera em 54,4% a média histórica de 64,1 mil óbitos. Deste total, 28.717 (29%) das mortes no período foram resultantes de complicações provocadas pela Covid-19. Os dados apontam, ainda, que a maior parte da diferença (82%) da diferença de 99,1 mil para 64,1 mil (35 mil) entre as mortes no primeiro trimestre e a média histórica do período está ligada à Covid-19.

No mesmo período, o Rio registrou o menor número de nascimentos em um primeiro semestre desde o início da série histórica. Ao todo, os cartórios registraram 96.416 nascimentos, 13,6% menor que a média de nascidos desde 2003.

