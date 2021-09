Rio retoma aplicação da 2ª dose da Coronavac neste sábado

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro voltou a cobrar do Ministério da Saúde o envio proporcional de doses correspondente à população da cidade do Rio de Janeiro edit

247 - A cidade do Rio de Janeiro retoma a aplicação da segunda dose da Coronavac neste sábado, 4, após a entrega das doses na noite desta sexta-feira, 3. Para ter tempo de organizar a vacinação, a secretaria municipal de saúde orientou que as pessoas programadas para a segunda dose de Coronavac procurem os pontos de vacinação preferencialmente depois do meio-dia.

Serão 280 postos que vão funcionar, neste sábado, até as 17h.

Em nota, a SMS voltou a cobrar do Ministério da Saúde o envio proporcional de doses correspondente à população da cidade do Rio de Janeiro, como para os demais municípios do país.

“A SMS-Rio aguarda que o ministro da Saúde cumpra o anunciado e envie os 5% a mais de doses para o estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a cidade do Rio de Janeiro ser a Capital brasileira com maior ocorrência da variante Delta” – diz o comunicado.

