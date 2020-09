Rio sob tensão: governador em exercício, Claudio Castro, recebia propinas em troca de nomeações, afirma empresário

247 - O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pode ter recebido propinas em troca de nomeações, segundo empresário. A declaração de Bruno Campos Salém consta em depoimento ao Ministério Público que resultou na prisão do secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, e da ex-vereadora e ex-deputada federal, Cristiane Brasil.

A reportagem do jornal O Globo destaca que “Bruno é procurador da Servlog Rio, que mantinha contratos com a Fundação Leão XIII e a prefeitura. O contrato com a Servlog foi firmado, segundo as investigações, quando Cristiane Brasil comandava a Secretaria municipal de Envelhecimento Saudável e qualidade de Vida.”

A matéria ainda informa que “na denúncia, no entanto, o Ministério Público esclarece que, "na presente peça acusatória" Claudio Castro "não figura como denunciado, não lhe sendo imputada a prática de qualquer crime".”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.