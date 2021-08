Rio suspende aplicação da primeira dose contra Covid a partir desta quarta-feira

O prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, reclamou da demora do Ministério da Saúde para distribuir os imunizantes: "as vacinas previstas para hoje só chegarão nessa madrugada" edit

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou no final da tarde desta terça-feira (10) que a aplicação da primeira dose de vacinas contra Covid-19 será suspensa na capital fluminense a partir desta quarta-feira (11).

De acordo com Paes, a suspensão se deve ao atraso para a entrega de imunizantes. O prefeito reclamou da demora do Ministério da Saúde para liberar as doses que, segundo ele, estavam com a pasta desde a última quarta-feira (4).

"Infelizmente fomos informados que as vacinas previstas para hoje só chegarão nessa madrugada. Isso nos leva a ter que suspender a vacinação da primeira dose no dia de amanhã. Muito provavelmente retornamos na quinta. Em tempo: parte dessas dez milhões de doses estão lá desde 4 de agosto!", escreveu Paes.

