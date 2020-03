Rio tem a 4ª morte causada pelo coronavírus, a primeira na capital

247 - Uma mulher de 58 anos é a quarta pessoa no estado do Rio morta pelo novo coronavírus. A Secretaria de Estado de Saúde divulgou a informação na tarde desta segunda-feira (23).

A reportagem do portal G1 destaca que "segundo o boletim divulgado pela secretaria, a mulher – que não teve a identidade revelada –apresentava outros problemas de saúde. Assim como as outras pessoas que morreram, ela também era classificada como grupo de risco para Covid-19."

A matéria ainda informa que "a Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio, onde a paciente estava internada desde o dia 18, morreu no domingo (22). A paciente pertencia ao grupo de risco com doenças cardíaca e renal graves. As outras três mortes foram registradas em Miguel Pereira e Petrópolis, na Região Serrana, e em Niterói, na Região Metropolitana. Todos eles tinham doenças preexistentes."