Rio tem domingo de alagamentos e festas de pré-carnaval (vídeos)

Madrugada foi marcada por chuvas intensas com alagamentos em comunidades. Pela manhã, milhares de pessoas festejavam nas ruas do Centro edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A cidade do Rio de Janeiro vivencia neste domingo (21) o contraste entre o caos das fortes chuvas e a vibração das festas de pré-carnaval.

A madrugada foi marcada por chuvas intensas, causando alagamentos em diversas ruas e acionamento de 85 sirenes em 54 comunidades. O município entrou no Estágio 3 de alerta às 2h50, indicando ocorrências significativas que afetaram a rotina da população. A situação melhorou pela manhã, permitindo a redução para o Estágio 2 às 9h25.

continua após o anúncio

O Centro de Operações Rio registrou 32 bolsões d'água, dois deslizamentos e quatro quedas de árvores. Vias importantes como a Avenida Carlos Peixoto, Estrada Grajaú-Jacarepaguá e o Alto da Boa Vista ficaram fechadas por cerca de 4 horas. A Avenida Brasil também foi interditada devido a alagamentos.

Paralelamente, as festividades de pré-carnaval tomaram conta das ruas. Daniela Mercury fez sua estreia no carnaval carioca, atraindo 50 mil pessoas para o desfile na Rua 1º de Março, segundo informações do G1. O Bloco Amigos da Onça também realiza um ensaio aberto na Praia do Flamengo, com concentração às 15h e desfile às 16h, que reunirá aproximadamente 5 mil pessoas.

continua após o anúncio

Tá na rua comigo ou me acompanhando por aqui? Correeeeee que ainda dá tempo! #DanielaMercury pic.twitter.com/AGgnoWvGQ9 — Daniela Mercury 🎤🌹🌈👑 (@danielamercury) January 21, 2024

continua após o anúncio

Rua Barão de Petrópolis no Rio Cumprido às 03:00 de domingo#chuvas #enxurradas pic.twitter.com/uzSCv1PSWl — Wanderley Panisset (@panisset_de) January 21, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: