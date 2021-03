Rio tem quase 100% de leitos destinados à Covid-19 ocupados

Adriana Cruz, Metrópoles - O Painel da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, que registra os dados de ocupação na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) enviados pelas secretarias dos municípios ao órgão, aciona o alerta vermelho no estado. A cidade do Rio de Janeiro está com 93% dos 616 leitos de UTI disponíveis para atender pacientes com Covid-19 ocupados.

No caso de vagas de enfermarias, com pacientes com diagnóstico do coronavírus ou de síndrome respiratória aguda grave, a taxa de ocupação chega a 73% dos 640 leitos.

Leia mais no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.