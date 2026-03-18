Em vídeo nas redes sociais, Paes celebra chegada do Ozempic à rede pública municipal do RJ
Prefeito relatou também experiência pessoal com o medicamento e destacou entrega de promessa de campanha
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