Ritmo de internações em UTI diminui em SP, mas mortes e doentes ainda são recorde

247 - Já sentindo o reflexo da fase emergencial imposta para conter o avanço da Covid-19 no estado de São Paulo, o ritmo de internações em UTIs de Covid-19 diminuiu nos últimos seis dias nos hospitais da prefeitura e do governo do estado de São Paulo, aponta reportagem do jornal Folha de S.Paulo. No entanto, o número de mortes e de doentes em terapia intensiva ainda é recorde.

A reportagem acrescenta que o número total de internados em UTIs cresceu a 2,6% ao dia entre 6 de março e 20 de março no estado; nesta segunda-feira (29), caiu para 0,7% ao dia. Na segunda-feira passada (22), o total de internados aumentou em 255; nesta segunda, em 91.

Nos hospitais da prefeitura, o ritmo do aumento de internações em UTIs passou da média de 2,3% ao dia (que se viu do final de fevereiro até 21 de março) para 0,3% ao dia na segunda (0,4% nos últimos quatro dias). Todas essas variações são calculadas com base na média móvel de sete dias do total de internados (o recurso permite contornar pontos fora da curva, dando uma visão mais realista do todo).

