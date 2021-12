RJ: 86% dos mortos em ações policiais são negros, diz estudo

Apoie o 247

247 - A violência policial contra os pobres e negros no Brasil não é novidade e nem surpreende. Estudo da Rede de Observatórios da Segurança, porém, mostra em números o que já é conhecido de maneira geral.

De acordo com o levantamento, ações policiais no Rio de Janeiro mataram 1.245 pessoas em 2020. Do total, 86% dos mortos eram negros.

Apesar de serem a maioria - quase a totalidade - entre as vítimas fatais das ações policiais, a população negra representa apenas 51,7% da sociedade fluminense.

"Esses números do RJ se explicam muito por conta do comportamento da polícia. A gente tem um cenário que não tem paralelo com nenhum outro estado do país. A polícia do Rio mata muito", comentou o coordenador de pesquisa da Rede de Observatórios da Segurança, Pablo Nunes.

