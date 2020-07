RJ: chefe da Comunicação de Witzel deixa o governo em meio à crise no estado

247 - O chefe da comunicação do Governo do Rio de Janeiro, Mário Marques, do governo de Wilson Witzel vai deixar o cargo na segunda-feira, 28., segundo o jornal O Globo. Ele era considerado marqueteiro do governador e havia sido chamado para chefiar a comunicação do estado.

A saída do jornalista ocorre dias depois de Witzel fazer uma mudança na Casa Civil, quando saiu Cleiton Rodrigues e entrou o ex-deputado federal André Moura, que já havia sido o chefe da pasta há poucos meses.

O governo do Rio está em uma crise após terem aparecido ligações do governador com esquemas de fraudes em contratos de respiradores para os pacientes com Covid-19. O ex-secretário da Saúde, Edmar Santos, foi preso e se tornou réu em investigação que apura a fraude. Witzel é alvo de processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A troca de secretários é mais marcante na Saúde.

