RJ confirma pela primeira vez número de mortes por covid-19 maior que SP

Estado registrou 189 novas mortes, enquanto São Paulo confirmou 161 óbitos no mesmo período; Cidade do Rio foi a região mais afetada, com 155 mortes edit

247 - Pela primeira vez, o Estado do Rio de Janeiro ultrapassou São Paulo e registrou o maior número de óbitos do Brasil em 24 horas pelo novo coronavírus. A informação é do portal R7.

A Secretária Estadual de Saúde divulgou em nota que formam 189 novas mortes confirmadas no Estado Fluminense, em apenas um dia. No mesmo período, São Paulo registrou 161 óbitos. O número é mais que o dobro do recorde anterior, quando formam confirmadas 82 mortes.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.