RJ: empresária quase perde a visão ao ter cílios colados com bonder

Metrópoles - Uma empresária de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, quase perdeu a visão após uma clínica estética usar super bonder para colar sua extensão de cílios. Deusa Kannon do Amarante Kalife fez a extensão de cílio no dia 2 de dezembro de 2021, mas só revelou o caso nesta semana.

Segunda a empresária, para realizar o procedimento, a esteticista usou o produto para a extensão de cílios misturado com a cola super bonder. A cola é um produto destinado a fins específicos, portanto não deve ser usado na pele.

