RJ: equipe de segurança do governador Cláudio Castro é atacada a tiros

Metrópoles - Uma equipe do Gabinete de Segurança Institucional do governador Cláudio Casto foi atacada a tiros na manhã desta quarta-feira, 15, na comunidade Nova Holanda, em Macaé, Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Um policial acabou ferido. Castro não estava presente no momento do ocorrido.

Segundo o Governo do Estado, o ataque aconteceu a uma equipe que fazia uma precursora (visita ao local) de uma agenda do político. Um dos policiais militares que integra o grupo acabou atingido e foi atendido no Hospital Municipal de Macaé.

