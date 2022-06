RJ: estado é condenado a pagar pensão de menos de um salário a família de adolescente morto em operação policial

João Pedro Matos Pinto foi morto em maio de 2020 com um tiro de fuzil, durante uma operação conjunta das polícias Civil e Federal no Complexo do Salgueiro edit

CartaCapital - O estado do Rio de Janeiro foi condenado a pagar uma pensão indenizatória mensal de menos de um salário mínimo à família do adolescente João Pedro Matos Pinto, morto em maio de 2020, aos 14 anos, com um tiro de fuzil, durante uma operação conjunta das polícias Civil e Federal no Complexo do Salgueiro.

A Justiça do Rio determinou que o estado inclua imediatamente os pais do adolescente na folha de pagamento mensal para que recebam a indenização de 2/3 do salário mínimo, o equivalente a R$ 808. De acordo com a decisão judicial, o valor deve ser dividido igualmente entre a mãe e o pai, até o dia em que João Pedro completaria 25 anos.

Depois disso, o Estado deverá pagar 1/3 do salário mínimo, R$ 404 reais, aos pais até a data em que o menino completasse 65 anos.

