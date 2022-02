RJ: homem é agredido por PMs em Cabo Frio ao filmar repressão a mulheres em protesto (vídeo)

Apoie o 247

ICL

Brasil de Fato - Um homem foi agredido por policiais militares nesta quinta-feira (10) durante um protesto no bairro de Botafogo, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Segundo o Portal RC24h, Thiago Silva gravava no celular mulheres sendo atingidas por spray de pimenta quando foi abordado.

Em vídeo nas redes sociais, Thiago relatou que moradores fecharam a RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, para protestar e pedir melhorias no transporte público local e na pavimentação das ruas. Ele disse que passava pelo local a caminho do ato quando viu policiais jogando spray de pimenta no rosto de duas moradoras do bairro.

"Eram donas de casa, mães de família. Filmei e disse que eles defendem ladrão. Três policiais me pegaram, me espancaram, me colocaram na viatura, rodaram por todo canto, pararam no hospital e disseram que eu não poderia falar com ninguém. Não levantei a mão para ninguém, prova disso é que me liberaram. É para isso que pagamos impostos?", protestou Tiago.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O 25º BPM (Batalhão de Polícia Militar) informou ao portal que houve confusão no local e o homem não acatou as ordens dadas pelos policiais que estavam no local. O batalhão informou que abrir um procedimento interno para apurar as circunstâncias do fato relatado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE