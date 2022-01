RJ: jovem denuncia tortura e ameaça por PMs no Jacarezinho

Apoie o 247

Metrópoles - Um jovem morador da comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, denunciou ter sido torturado e ameaçado de morte por PMs do Batalhão de Operações Especiais (Bope).O caso aconteceu no dia 21/1, dois dias após a ocupação do local para o programa Cidade Integrada – programa que visa reformular a segurança pública do estado.

O estudante de Direito Felipe Gomes, de 24 anos, disse que os policiais invadiram sua casa e o agrediram com socos nas costelas e tapas no rosto.

