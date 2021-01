RJ: Paes joga número de mortos pela Covid-19 no colo de Crivella e diz esperar Plano Nacional de Imunização

"Eu não me importo se é a vacina de Oxford, se é a CoronoVac, se é Fiocruz ou Butantã. O importante é o brasileiro ser imunizado", disse o prefeito do Rio de Janeiro após afirmar que aguarda o governo federal administrar a questão da vacinação no país edit

247 - O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), que tomou posse em cerimônia nesta sexta-feira (1), culpou a gestão anterior, de Marcelo Crivella (Republicanos), pelo elevado número de mortes causadas pela Covid-19 na capital fluminense.

Para ele, os óbitos na cidade, que alcançaram a marca de 14.905 no primeiro dia de 2021, são resultado da "incompetência da gestão municipal" e da "péssima gestão na saúde".

Em entrevista coletiva após a solenidade de posse, Paes afirmou que tem tratativas com laboratórios desenvolvedores da vacina contra o coronavírus, mas espera que o governo federal administre a questão. "Eu estive conversando com vários laboratórios, mas o que você tem de concreto no Brasil é a CoronoVac e agora, finalmente, saindo a da Fiocruz com a Universidade de Oxford. O que eu estou esperando é o Plano Nacional de Imunização. Eu não me importo se é a vacina de Oxford, se é a CoronoVac, se é Fiocruz ou Butantã. O importante é o brasileiro ser imunizado".

