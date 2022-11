RJ: Sedes do TRE e da OAB de Nova Friburgo amanhecem com pichações antidemocráticas

Apoie o 247

Por Denise Assis, 247 - As polícias Federal e Civil da cidade de Nova Friburgo (RJ), receberam denúncia nesta sexta-feira (25/11), sobre pichações fascistas feitas na sede do TER local e na 9ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que funciona ao lado do Fórum. “AI-5 Já” – reivindicando o retorno do Ato Institucional que cassou os direitos civis no país, em 1968, inaugurando um dos períodos mais truculentos da ditadura -, e “Lixo”, numa alusão ao trabalho em defesa dos direitos, desenvolvido pela OAB, foram as expressões escolhidas para o ataque antidemocrático.

O prédio da Justiça Eleitoral fica na esquina da Praça Getúlio Vargas com Ernesto Basílio, no Centro da cidade, bem como a 9ª subseção.

