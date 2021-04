RJ: sindicato de escolas particulares defende que cada instituição decida sobre retomada de aulas presenciais

247 - O governo do Rio de Janeiro publicou decreto que permite a retomada às aulas presenciais, entre 5 e 12 de abril. Mas o Sindicato dos Estabelecimentos de Educação Básica do Município do Rio de Janeiro (Sinepe) informou, neste domingo (4), que a decisão por receber estudantes nas salas de aula fica a critério de cada instituição de ensino vinculada à organização.

"Diante da gravidade da situação, cada escola fará o que perceber que esteja dentro de suas possibilidades. Ajustes serão feitos", afirma o sindicato patronal em um comunicado.

O decreto estabelece que colégios particulares poderão abrir com até 50% da capacidade, considerando a avaliação epidemiológica de cada município.

Na capital, o prefeito Eduardo Paes também determinou que a volta às aulas presenciais em escolas e creches, sejam públicas ou privadas, pode ocorrer a partir desta segunda-feira (5).

Em entrevista ai Boa Noite 247, Elika Takimoto, graduada em Física, doutora em Filosofia (UERJ), professora do Cefet-RJ, comenta a decisão do governo do Rio de Janeiro de retomar as aulas presenciais. Confira.

