RJ tem novas aglomerações nos bares em Duque de Caixas e Campo Grande (Vídeo)

247 – Bares e estabelecimentos do Rio de Janeiro têm registrado aglomeração de pessoas em meio à pandemia do novo coronavírus, mesmo após o governo do Estado impor medidas restritivas. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e em Campo Grande, na Zona Oeste, dois locais foram gravados com capacidade máxima na noite de sábado (4). A informação é do portal G1.

Em Campo Grande, a aglomeração era na rua, em frente a bares. Em Caxias, o estabelecimento chamado ‘Legado do Chopp’ estava lotado de pessoas que sequer estavam usando máscara de proteção, acrescenta a reportagem.

Confira o vídeo:

Vamos geral pra Duque de Caxias, porque lá já descobriram a cura pro Covid-19.



Evento que tá rolando neste momento... pic.twitter.com/XGLbtliKrT — Rennan Leta (@rennanleta) July 5, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.