RJ: testes de Covid-19 comprados sem licitação perdem a validade e causam prejuízo de R$ 9 milhões

247 - No Rio de Janeiro, 70 mil kits de testes para detecção do coronavírus estão, com data de validade vencida, armazenados em um depósito, segundo o G1. A secretaria de Saúde e o fornecedor dos testes estão até hoje debatendo sobre a eficácia de tais testes.

A compra, feita sem licitação, gerou um custo de R$ 9 milhões aos cofres do Rio de Janeiro, pagos antecipadamente à Total Med. Mais de 45 mil pessoas já morreram em decorrência da Covid-19 no estado.

“Aqui no Brasil a gente praticamente abandonou o programa de testagem. e isso tem um impacto muito grande. se a gente consegue identificar o tamanho do problema quando esses casos começam a chegar no hospital. E aí a gente não tem como atender todo mundo e consequentemente os óbitos disparam”, diz o epidemiologista da Fiocruz Diego Xavier.

O contrato para compra dos testes foi firmado em 30 de março de 2020.

De acordo com a Controladoria Geral do Estado, esta foi mais uma compra feita sem pesquisa de preços e sem parecer jurídico, que também era obrigatório.

