Roberto Jefferson admite ter gravado vídeo sobre Alexandre de Moraes em hospital

247 - O ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, admitiu à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) que o vídeo dele afirmando "orar em desfavor de Xandão" foi produzido "dentro das dependências do Hospital Samaritano Barra, no dia 14 de outubro, pela manhã". O petebista estava se referindo ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O ex-deputado foi detido em agosto acusado de participação em uma milícia digital que promove ataques à democracia e teve a sua prisão autorizada pelo magistrado.

De acordo com a CNN Brasil, o posicionamento de Roberto Jefferson sobre o vídeo consta no termo de declaração enviado pela secretaria ao Supremo. O ministro da Corte havia determinado que a Seap respondesse em que circunstâncias o vídeo havia sido gravado até essa terça-feira (19).

O Hospital Samaritano afirmou que "somente tomou conhecimento da gravação (do vídeo) a partir do recebimento de ofício da Justiça" e que "a partir da análise da gravação, pelo fundo exibido, pode ter sido feita dentro do quarto particular em que o paciente se encontrava".

O petebista deixou o hospital no dia 14 de outubro, passou pelo Instituto Médico Legal e voltou ao Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.

