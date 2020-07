Roberto Jefferson ataca possível candidatura de Mandetta para 2022

247 - O ex-deputado federal e atual presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, resolveu atacar Luiz Henrique Mandetta, após o ex-ministro da Saúde admitir possível candidatura presidencial em 2022.

"A mosca azul picou Mandetta. Ele apareceu na imprensa afirmando que quer ser candidato a presidente em 2022 e pregando uma 'revolução', não se sabe muito bem qual. E mais: ainda disse que Moro pode ser vice dele. Mandetta deve ter visitado muitos hospícios quando era ministro", afirmou o petebista no Twitter.

Mandetta afirmou que, na próxima eleição, estará "em praça pública lutando por algo" em que ele acredita.

O ex-ministro deixou o cargo na pandemia do coronavírus por divergências com Jair Bolsonaro, que, diferentemente do seu ex-subordinado, criticava o isolamento radical no combate à Covid-19.

A mosca azul picou Mandetta. Ele apareceu na imprensa afirmando que quer ser candidato a presidente em 2022 e pregando uma "revolução", não se sabe muito bem qual. E mais: ainda disse que Moro pode ser vice dele.

Mandetta deve ter visitado muitos hospícios quando era ministro. — Roberto Jefferson (@blogdojefferson) July 23, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.