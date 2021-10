Roberto Jefferson é novamente internado em presídio

Nas redes, sociais neste domingo, a vice-presidente Nacional do PTB, Garciela Nienov, pediu orações por melhoras para o quadro do político edit

Metrópoles - Com febre, pressão baixa, acúmulo de líquido nas pernas e dor no fígado, o ex-deputado Roberto Jefferson, segundo seus aliados, foi internado na tarde de sábado (23) em uma unidade do Complexo Penitenciário de Gericinó, zona oeste do Rio.

Nas redes, sociais neste domingo, a vice-presidente Nacional do PTB, Garciela Nienov, pediu orações por melhoras para o quadro do político. A internação também foi confirmada pelo advogado de Jefferson, Luiz Gustavo Pereira da Cunha. Procurada, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) ainda não se manifestou.

Roberto Jefferson foi preso em 13 de agosto por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes. Ele é acusado de integrar milícia digital para atacar a democracia.

