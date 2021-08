Roberto Jefferson passa a primeira noite preso em Bangu 8

Portal Metrópoles - O ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, teve sua primeira noite na cadeia nesta sexta-feira (13). O ex-parlamentar foi levado para Bangu 8, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após ter sido preso por suposta participação em uma organização criminosa digital montada para atacar a democracia.

Jefferson está detido no presídio Bangu 8, uma vez que é para lá que são levados criminosos com curso superior, como o ex-governador do Rio Sérgio Cabral.

O pedido de prisão partiu da Polícia Federal, que detectou a atuação de Jefferson numa espécie de milícia digital que tem feito ataques aos ministros do Supremo e às instituições.

A investigação faz parte do novo inquérito aberto por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes após o arquivamento do que tratava dos atos antidemocráticos, para apurar a atuação de uma organização criminosa digital.

O PTB classificou a prisão como uma “medida arbitrária orquestrada por Moraes”. A defesa de Jefferson ainda não se manifestou até a publicação desta reportagem.

