Roberto Jefferson, que cumpre prisão domiciliar, é o candidato do PTB-RJ ao Senado

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O candidato do PTB no Rio de Janeiro ao Senado será Roberto Jefferson, presidente de honra da sigla e que cumpre prisão domiciliar. O partido não tem outro nome para o posto no estado e planeja anunciar a candidatura em março.

Aliados do ex-deputado mantêm a confiança de que Jefferson pode até ser condenado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, mas não perderá seus direitos políticos até a eleição, em outubro.

