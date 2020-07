Roberto Jefferson resolve espalhar fake news sobre planos de saúde para atacar o Supremo

Atual presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson disse que o programa Pátria Voluntária, administrado pela primeira-dama Michelle Bolsonaro, arrecadou R$ 11 milhões em doações para combate ao coronavírus enquanto o STF estaria gastando valor parecido com plano de saúde. Comparação não faz sentido, pois equipara uma campanha de arrecadação com o Orçamento da União edit

247 - O ex-deputado federal e atual presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, resolveu afirmar que o programa Pátria Voluntária, administrado pela primeira-dama Michelle Bolsonaro, arrecadou R$ 11 milhões em doações para combate ao coronavírus enquanto o Supremo Tribunal Federal estaria gastando valor parecido com plano de saúde de ministros, familiares e funcionários. Os valores citados no post verificado pelo Comprova são próximos dos montantes reais, mas a publicação força uma comparação descabida.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S.Paulo, "a comparação é descabida pois equipara uma campanha de arrecadação com o Orçamento da União".

O parlamentar também não explicou que a assistência médica é um benefício comum a muitas categorias de servidores públicos e não apenas um privilégio do Supremo. No ano passado, o governo federal gastou mais de R$ 6 bilhões com esse benefício - quase 44% foram consumidos pelo Ministério da Defesa.

Em maio, o parlamentar foi alvo de uma operação da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão no âmbito do inquérito que apura a disseminação de fake news. O ex-deputado federal Roberto Jefferson é um dos investigados.

