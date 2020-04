Roberto Kalil tomou cloroquina contra a recomendação de seu médico, Carlos Carvalho

247 - O cardiologista Roberto Kalil Filho tomou cloroquina em seu tratamento contra o coronavírus mesmo com a resistência de seu médico, Carlos Carvalho, que o atende na mesma instituição e é professor da Universidade de São Paulo.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "o pneumologista diz que Kalil perguntou, após conversar com outros membros da equipe médica, se deveria incorporar a cloroquina. Carvalho respondeu que não concorda com o uso do remédio para isso no momento, mas que não se oporia ao colega. "Cientificamente, estou certo de que ainda não há estudos que comprovem a eficácia da cloroquina contra o coronavírus", diz Carvalho."

Carvalho ainda diz: "não há como dizer que foi a cloroquina que ajudou o Kalil. Ele tomou outros remédios além dela (...) Eu mesmo tive coronavírus, tomei Novalgina e outros remédios e estou curado. Vou dizer que a Novalgina cura coronavírus?”

