Rodrigo Garcia cobra preço de tapete vermelho estendido a Tarcísio e quer secretaria de Habitação

247 - Cobrando já a alta fatura do tapete vermelho estendido a Tarcísio de Freitas (Republicanos) com seu explícito apoio que causou um grande mal-estar na legenda tucana em São Paulo, incluindo a desfiliação de João Doria, o grupo do governador Rodrigo Garcia (PSDB) quer continuar à frente da Secretaria da Habitação de São Paulo se o bolsonarista for eleito no dia 30 para ocupar o lugar do tucano, derrotado no primeiro turno.

De acordo com o jornalista Roberto Bombig, do portal UOL, “o pedido já foi formalizado ao candidato, líder nas mais recentes pesquisas. Tarcísio, por ora, tem evitado assumir compromissos com aliados em torno da montagem de um futuro governo”.

“Em jantar na quinta-feira (20) no Palácio dos Bandeirantes com Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio, Rodrigo Garcia estava acompanhado, entre outros, de Flávio Amary, o atual secretário da Habitação. A proposta é para que ele permaneça no cargo se Tarcísio vencer o segundo turno contra Fernando Haddad (PT)”, destaca.

“A Secretaria da Habitação está entre as mais cobiçadas na estrutura do governo paulista. Por sua ligação direta com o cidadão, sempre foi compreendida como um instrumento importante para o exercício da política. Por isso, ela seria vital para o grupo de Rodrigo Garcia em São Paulo”, ressalta o jornalista.

