Rodrigo Garcia obtém direito de resposta nas redes de Tarcísio

247 - O governador de São Paulo e candidato à reeleição Rodrigo Garcia (PSDB) ganhou na Justiça o direito de resposta ao também candidato de Jair Bolsonaro ao governo do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre veiculação de uma notícia falsa. O candidato bolsonarista acusou, sem provas, que existiam 845 obras de responsabilidade do Governo de São Paulo paralisadas ou atrasadas.

No entanto, segundo o portal de obras do Tribunal de Contas do Estado, apenas 23% desse total (197 obras) de fato são de responsabilidade do governo estadual.

O pedido foi julgado procedente na última quarta-feira (21) pela juíza Maria Cláudia Bedotti, que concedeu direito de resposta a ser veiculado nas redes sociais do ex-ministro, que recorreu da decisão. No entanto, a peça peça publicitária de Rodrigo Garcia foi veiculada neste sábado (24) nas redes sociais de Tarcísio de Freitas.

“A Justiça reconheceu que Tarcísio mentiu sobre as obras realizadas no Governo de São Paulo. No meu governo, São Paulo é um canteiro de obras em todas as regiões. São 8 mil ao todo, que estão gerando 200 mil empregos. Como um paulista raiz, Sâo Paulo para mim está sempre em primeiro lugar.”

A Justiça reconheceu que Tarcísio mentiu sobre as obras realizadas no Governo de São Paulo. No meu governo, São Paulo é um canteiro de obras em todas as regiões. São 8 mil ao todo, que estão gerando 200 mil empregos. Como um paulista raiz, SP pra mim está sempre primeiro lugar. pic.twitter.com/Sv042upt4e September 24, 2022

