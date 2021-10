Rodrigo Maia: "a eleição está montada para Lula ganhar"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O secretário de Projetos e Ações Estratégicas do governo do estado de São Paulo, Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, afirmou que as articulações políticas para as eleições de 2022 estão montadas para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhar. O ex-parlamentar fez a análise ao comentar sobre a possibilidade de o petista estreitar laços também com a centro-direita.

"A eleição está montada hoje para o Lula ganhar. Se você desorganizar o processo, acontece o que eu imagino, que é essa orgia fiscal inviabilizar o Bolsonaro", disse Maia em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

"Só tem um para sair do segundo turno, que é o Bolsonaro. O candidato que está no nosso campo da centro-direita bate no Lula para mostrar que é diferente, mas o adversário é o Bolsonaro, que entrou no nosso eleitor", complementou.

PUBLICIDADE

Ex-DEM, Maia ainda não definiu qual partido vai se filiar, mas confirmou que disputará um novo mandato de deputado federal pelo Rio. "Vim para São Paulo fazer política nacional. É óbvio que o carioca, que sempre teve uma visão importante de Brasil, vai compreender".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE